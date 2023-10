Cet évènement est passé Astronomie, Voyage dans le système solaire Cap Sciences Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Astronomie, Voyage dans le système solaire Cap Sciences Bordeaux, 31 juillet 2022, Bordeaux. Astronomie, Voyage dans le système solaire 1 août – 31 décembre 2022 Cap Sciences 50 euros Quelles sont les caractéristiques de ces planètes ? La vie y est-elle possible ? Cette fenêtre ouverte vers l’espace emmène les élèves dans l’atmosphère brûlante de Vénus, sur la calotte glaciaire de Mars, parmi les poussières formant les anneaux de Saturne… Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.cap-sciences.net/ https://www.cap-sciences.net/vous-etes/espace-enseignants/astronomie-voyage-dans-le-systeme-solaire Centre et Musée de sciences Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-01T00:00:00+02:00 – 2022-08-01T23:59:00+02:00

2022-12-31T00:00:00+01:00 – 2022-12-31T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cap Sciences Adresse Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, France Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Cap Sciences Bordeaux latitude longitude 44.857564;-0.558886

Cap Sciences Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/