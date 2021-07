CAP PREPA : une semaine pour se préparer à l’entrée en classe préparatoire En ligne, 23 août 2021, Gif-sur-Yvette.

Du 23 au 27 août, l’ESSEC et CentraleSupélec proposent ç une centaine d’étudiants bourisers une semaine de préparation à l’entrée en classes préparatoires, avec plusieurs objectifs : • « réduire la hauteur de la marche » entre la classe de Terminale et l’entrée en CPGE (ECG, ECT, hypokhâgnes + scientifiques) • expliquer les codes, règles du jeu & attendus de la classe préparatoire • anticiper un certain nombre de difficultés d’adaptation et d’ordre méthodologique Compte-tenu de la crise sanitaire et du contexte particulier cette année, en 2021 le dispositif est conduit entièrement en ligne. Plus d’une trentaine d’heures d’accompagnement personnalisé avec des cours par des professeurs de classe prépa, des ateliers méthodologiques encadrés par une équipe d’étudiants tuteurs ayant fait une classe prépa (simulations d’entretiens, khôlles etc.) et par l’équipe encadrante de l’ESSEC et de CentraleSupélec. Les sujets abordés seront : • Comment travailler en prépa ? Ateliers sur l’organisation de son travail, prise de notes, orthographe, méthode de dissertation, maths, traduction en langue anglaise, khôlles, contraction de texte … • Comment améliorer son expression orale et affirmer ses opinions ? • Comment s’ouvrir au monde et aux autres ? Ateliers débats et quizz d’actualité, travail collaboratif. • Et après la prépa ? Découverte de l’ESSEC et visite d’entreprise virtuelle et présentation des métiers du consulting chez Deloitte.

Un partenariat entre l’ESSEC et CentraleSupélec à destination des boursiers

