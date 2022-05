CAP PRÉHISTOIRE !

2022-07-03 – 2022-05-22 L'équipe du musée de Préhistoire vous a mijoté pour l'été un programme d'animations appétissantes en lien avec la nourriture à la Préhistoire. Techniques de chasse, ingrédients, goûts, habitudes alimentaires … Bref ! Mettez le cap sur la naissance de la gastronomie. Trois séances de 45min sur des thématiques différentes à 14h, 15h et 16h. Pass demi-journée à 3 euros. Paiement et réservation en ligne. Présence des parents souhaitée. Activité en extérieur, annulation en cas d'intempéries. Pour votre santé, mangez 5 rhinocéros et mammouths laineux par jour. : slogan de la Préhistoire ? saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 https://grottes-musee-de-saulges.tickeasy.com/fr-FR/accueil

