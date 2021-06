Saint-Pierre SPM Ferries Saint-Pierre Cap percé SPM Ferries Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Cap percé SPM Ferries, 25 août 2021-25 août 2021, Saint-Pierre. Cap percé

SPM Ferries, le mercredi 25 août à 13:30

En fonction des conditions météorologiques et de la présence de la faune marine, certains tours peuvent être annulés ou rajoutés au calendrier initial.

Sur inscription

Tour guidé du Jeune France SPM Ferries SPM Ferries, Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T13:30:00 2021-08-25T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Étiquettes évènement : Autres Lieu SPM Ferries Adresse SPM Ferries, Saint-Pierre et Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville SPM Ferries Saint-Pierre