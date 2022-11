CAP ou PACAP ? Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

CAP ou PACAP ? Perros-Guirec, 7 février 2022, Perros-Guirec. CAP ou PACAP ?

12 Rue des 7 Îles Perros-Guirec Côtes-d’Armor

2022-02-07 – 2022-02-18 Perros-Guirec

Côtes-d’Armor Activités sportives, loisirs créatifs, moments culinaires… Inscrivez-vous vite au CAP ou PACAP pour les vacances !

Un moyen pour ne pas s’ennuyer et une promesse de s’amuser !!! Infos pratiques :

– CAP : 6-12ans

– PACAP : 10-17ans

– Le service est ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 Renseignements et inscriptions au service SJVSS de Perros-Guirec sur :

– Notre site internet : http://ville.perros-guirec.com/jeunesse-vie-scolaire-et-sport/jeunesse.html

– Au 02 96 49 02 62

– Par mail : enfancejeunesse@perros-guirec.com enfancejeunesse@perros-guirec.com +33 2 96 49 02 62 http://ville.perros-guirec.com/jeunesse-vie-scolaire-et-sport/jeunesse.html Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse 12 Rue des 7 Îles Perros-Guirec Côtes-d'Armor Ville Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor

CAP ou PACAP ? Perros-Guirec 2022-02-07 was last modified: by CAP ou PACAP ? Perros-Guirec Perros-Guirec 7 février 2022 12 Rue des 7 Îles Perros-Guirec Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes-d'Armor