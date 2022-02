Cap Occitanie Cap Découverte, 24 juillet 2022, Taïx.

Cap Occitanie

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Cap Découverte

Tu souhaites t’initier au wakeboard et à différents sports de glisse, alors viens nous rejoindre ! ————————————————————————————————– Direction la base de loisirs où tu pourras vivre des sensations de glisse avec tes amis. Au programme, wakeboard, téléski bi-poulie pour s’initier et ensuite téléski nautique avec parcours. Tu débuteras ta semaine en commençant par du kneeboard (planche à genou) puis en fonction de ton évolution tu pourras te faire plaisir avec un wakebord (planche debout). Tu feras le plein de sensations et de glisse en dévalant les 700 mètres de virages et de bosses en luge d’été en solo ou en duo. En prenant le télésiège, tu pourras dominer les 700 hectares du domaine. L’accrobranche te permettra de prendre de la hauteur et vivre une nouvelle activité à sensation. Besoin de te rafraîchir, le lac naturel de Sainte-Marie est à 2 pas du centre. Tu pourras profiter de la plage surveillée et aménagée pour te baigner mais aussi pour t’amuser à l’Aquapark avec un accès direct en télésiège ! L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreuses activités sur site telles que le mini-golf, des grands jeux, des balades et du beach-volley… **Un séjour de 7 jours qui va glisser !** _* Taille réglementée pour les activités Luge d’été et Aquapark – taille minimum : 1,40 m_

569 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Cap Découverte Cap découverte 81450 LE GARRIC Taïx Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T08:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T20:00:00