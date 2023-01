PREAC Patrimoine et créativité Cap Moderne Roquebrune-Cap-Martin Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Roquebrune-Cap-Martin

PREAC Patrimoine et créativité Cap Moderne, 17 mars 2023, Roquebrune-Cap-Martin. PREAC Patrimoine et créativité Vendredi 17 mars, 09h00 Cap Moderne

sur inscription OBLIGATOIRE

« Lieux de vie, lieux de création » Cap Moderne gare SNCF de Cap-Martin Roquebrune, 06190 Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://www.Mavpaca.fr”}, {“link”: “https://forms.gle/TZ4sYQJQyixNPRrJ9”}] PREAC PACA 2023 : « Lieux de vie, lieux de création »

le vendredi 17 mars 2023 au Cap Moderne (06)

Journée de formation et de rencontres à l’attention des enseignants et des acteurs culturels. Organisé par l’académie de Nice, l’académie d’Aix-Marseille, la DRAC PACA en partenariat avec le CMN / Cap Moderne, la MAV PACA. INSCRIPTION DES ACTEURS CULTURELS ici – 25 places (inscription des enseignants : inscriptions closes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T09:00:00+01:00

2023-03-17T17:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Roquebrune-Cap-Martin Autres Lieu Cap Moderne Adresse gare SNCF de Cap-Martin Roquebrune, 06190 Roquebrune-Cap-Martin Ville Roquebrune-Cap-Martin lieuville Cap Moderne Roquebrune-Cap-Martin Departement Alpes-Maritimes

Cap Moderne Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquebrune-cap-martin/

PREAC Patrimoine et créativité Cap Moderne 2023-03-17 was last modified: by PREAC Patrimoine et créativité Cap Moderne Cap Moderne 17 mars 2023 Cap Moderne Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin

Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes