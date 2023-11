Etudes au Québec : rencontre-forum à Bordeaux ! Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Etudes au Québec : rencontre-forum à Bordeaux ! Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine Pessac, 10 février 2024, Pessac. Etudes au Québec : rencontre-forum à Bordeaux ! Samedi 10 février 2024, 10h00 Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine Gratuit sur inscription Viens te former au Québec: des établissements d’enseignement professionnel et technique du Québec reviennent en France pour te rencontrer. Suite à l’engouement de la 1ère édition des Rencontres-forums en France en février 2023, une nouvelle tournée des établissements d’enseignement est prévue en février 2024. RDV le 10 février 2024 à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine à Pessac près de Bordeaux (33). Étudier à l’international, ce n’est pas que pour les étudiants universitaires! Que tu souhaites poursuivre ton cursus scolaire en formation technique ou professionnelle ou que tu sois en reconversion professionnelle, viens les rencontrer lors des journées de Rencontres-forums. Plus de 10 établissements d’enseignements du Québec seront présents en France en février prochain pour rencontrer des personnes intéressées à suivre leur études professionnelles et techniques au Québec, au Canada! Des entreprises québécoises seront aussi sur place pour offrir des stages en alternance (alternance travail/études). Lors des divers événements, tu auras accès à des conférences données par différents partenaires locaux: Info Jeunes, les Missions locales, l’OFQJ et Pôle Emploi International seront là pour répondre à tes questions ! Sur INSCRIPTION. Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine 102 avenue de Canéjan, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fr.surveymonkey.com/r/7C92N23 »}] [{« link »: « https://fr.surveymonkey.com/r/7C92N23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

