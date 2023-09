Rencontre régionale PIC / PACTE Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine Pessac, 12 octobre 2023, Pessac.

Au programme :

09H – 09H30 : Accueil café et atelier « Porteur de paroles » autour de l’Innovation avec la Forge des Compétences / Axe et Cible.

09H30 – 10H00 : Propos introductifs – DREETS / Région Nouvelle Aquitaine.

10H00 – 11H00 : Table ronde 1 : l’expérimentation, une opportunité d’acquisition de compétences nouvelles pour les professionnel·les de l’accompagnement et de la formation ?

11H00 – 12H00 : Table ronde 2 : les pratiques de coopération, productrices de territoires apprenants ?

12H00 – 14H00 : Pause-déjeuner (food-truck sur place, sur réservation)

14H00 – 16H30 : 2 ateliers au choix :

atelier expérientiel « l’élan pour agir » avec les équipes d’Osons Ici et Maintenant et de Cap Métiers ;

atelier speed Meeting.

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine 102 avenue de Canéjan, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine

