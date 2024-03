CAP MED Le clairvallon Nice, vendredi 5 juillet 2024.

CAP MED dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 – 18 juillet Le clairvallon 1195 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-18T00:00:00+02:00 – 2024-07-18T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

A Nice, situé sur les collines de Cimiez, à cinq minutes des Arènes romaines, proche de la célèbre Baie des Anges, des plages de la Méditerranée et des sentiers du bord de mer, il permet de connaître le pays niçois et les pittoresques stations balnéaires qui ont fait l’histoire de cette région depuis sa création par les romains, plus tard son appartenance au Comté de Savoie et devenue capitale de la Côte d’Azur.

HEBERGEMENT:

structure tout confort

centre équipé d’une psicine privée

vue exceptionnelle

chambres de 4 à 8 lits

deux salles à manger

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

1 journée à l’aquasplash

1 séance de bouée tractée

1 séance de jet ski

Journée au parc Drop-in-Dracenie (water jump et structures gonflables)

Visite de Monaco

Visite de Cannes

Visite de Nice

Activités plage dont baignades surveillées

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Séjour en train

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/clairvallon

