Atelier Graines de petits artistes Cap M, 2 avril 2023, Nantes.

Horaire : 09:30 10:15

Gratuit : non Les ateliers sont disponibles sous forme de cycle de 5 séances (4 pour le dernier cycle d’avril à juin) ou 10 séances.Sur réservation : odysseecurieuse.fr Pour une séance unique : contact@odysseecurieuse.fr 9h30 : créneau réservé en priorité aux 18 mois-3 ans11h : créneau réservé en priorité aux 3-5 ans

Atelier enfants de 18 mois à 5 ans. Dans ces ateliers destinés aux petits de 18 mois à 5 ans, l’enfant, avec l’adulte qui l’accompagne, profite d’un moment idéal pour explorer sa sensibilité et sa créativité, et pour expérimenter différentes techniques artistiques. Les tout-petits sont invités à se familiariser avec les arts visuels au travers de jeux et d’activités variées, développant ainsi leur motricité fine, leur imagination, ainsi que la découverte de l’univers qui les entoure. Un temps privilégié à hauteur d’enfant, à partager entre générations, pendant lequel l’accent est mis sur le processus créatif plutôt que sur le résultat. Durée : 45 min. Organisé par l’Odyssée Curieuse.

Cap M Nantes 44100

