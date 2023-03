LES AP’ART’THÉ, COMÉDIE EN PLEIN AIR, PETITE SOIRÉE FESTIVE À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

LES AP’ART’THÉ, COMÉDIE EN PLEIN AIR, PETITE SOIRÉE FESTIVE À CAP LOIRE Cap Loire, 22 juillet 2023, Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire. LES AP’ART’THÉ, COMÉDIE EN PLEIN AIR, PETITE SOIRÉE FESTIVE À CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire) Cap Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Cap Loire 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire)

2023-07-22 – 2023-07-22

Cap Loire 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire)

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire . La compagnie Ap’Art Thé prend d’assaut Cap Loire pour un cabaret d’improvisation et vous propose de découvrir la Loire comme vous ne l’auriez jamais imaginée ! »

Après la Loire à vélo, retrouvez la Loire en impro ! Nature, navigation, pirates… Proposez-nous des thèmes, nous ferons le reste ! » Début du spectacle à 18h30

Durée : 1h

Places limitées. Sur réservation. Théâtre, LA LOIRE EN IMPRO à Cap Loire à Montjean-sur-Loire à 25min d’Angers et sur la parcours de La Loire à Vélo. contact@caploire.fr +33 2 41 39 07 10 http://caploire.fr/ Cap Loire 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire) Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE Adresse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Cap Loire 20 Rue d'Anjou (Montjean-sur-Loire) Ville Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Tarif Lieu Ville Cap Loire 20 Rue d'Anjou (Montjean-sur-Loire) Mauges-sur-Loire

LES AP’ART’THÉ, COMÉDIE EN PLEIN AIR, PETITE SOIRÉE FESTIVE À CAP LOIRE Cap Loire 2023-07-22 was last modified: by LES AP’ART’THÉ, COMÉDIE EN PLEIN AIR, PETITE SOIRÉE FESTIVE À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE 22 juillet 2023 20 Rue d'Anjou (Montjean-sur-Loire) CAP LOIRE MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire CAP LOIRE Mauges-sur-Loire maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire