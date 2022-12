En selle les acrobates ! Cap Landes Tartas Catégories d’évènement: Landes

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Cap Landes 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine Le séjour se déroulera au coeur de la forêt landaise, à Tartas. Dans des bungalows en chambres doubles sur le site de Cap Landes. Six jours durant lesquels tu pourras partager de jolis moments avec ton cheval avec 6 séances d’équitation d’1 heure et avec une balade en forêt lors de la dernière séance. Puis grâce à 3 ateliers d’initiation au cirque deviens jongleur, équilibriste ou la reine et le roi des acrobaties ! Tu pourras présenter ton spectacle à ta famille à la fin du séjour. Nous te proposerons aussi de découvrir le milieu aquatique avec une partie de pêche ludique pour te familiariser avec le milieu aquatique (poissons, petites bêtes, insectes…).

