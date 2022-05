Journée portes-ouvertes / Cap Ker Zen Cap Ker Zen Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journée portes-ouvertes / Cap Ker Zen Cap Ker Zen, 19 septembre 2020 10:00, . Samedi 19 septembre 2020, 10h00 Sur place Inscription conseillée aux Ateliers infos.capkerzen@gmail.com, http://www.capkerzen.fr Maison Ressources spécialisée dans le bien-être et les thérapies brèves : Hypnose, Réflexologie, Magnétisme, Sophrologie, Massages, Ateliers Séniors, Yoga, Cours de cuisine, parentalité…. Portes-ouvertes de la Maison Ressources Cap Ker Zen, spécialisée dans le bien-être et les thérapies brèves : Hypnose, Réflexologie, Magnétisme, Sophrologie, Massages, Ateliers Séniors, Yoga, enfants et Adultes, Cours de cuisine, Atelier parentalité…. Programme de la journée (10h-18h) Initiation au YOGA adultes avec Hélène

15h-17h en session de 30 min Initiation à la Réflexologie avec Anne

11h-11h30 ou 17h-17h30 Initiation à la Sophrologie avec Estelle

10h30-11h ou 15h30-16h Initiation au Chi Nei Tsang avec Lamia

14h-16h en soin de 30 min Initation Auto-Hypnose avec Elisabeth

11h30-12h ou 16h30-17h Ateliers gratuits, inscription conseillée sur infos.capkerzen@gmail.com ou au 06-95-25-85-38 Cap Ker Zen-3, L’épine 35590 ST GILLES

www.capkerzen.fr Cap Ker Zen 3, L’épine 35590 ST GILLES 35590 Ille-et-Vilaine samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

