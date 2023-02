STAGE DE DANSE CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau, 13 août 2023, Poitiers.

STAGE DE DANSE 13 – 19 août CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau 80 rue du Porteau, 86000 Poitiers Les Côteaux de Saint-Saturnin Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Stages réalisés sous la direction d’un(e) danseur(seuse) qualifié(e), qui organise les différentes étapes d’apprentissage. Les jeunes s’entendent sur un style de musique (hip hop, modern-jazz…) et travaillent à la réalisation d’une chorégraphie. De nombreuses activités sont proposées en parallèle grâce aux nombreuses possibilités sur, et à proximité du centre avec des rythmes et contenus toujours adaptés à l’âge des jeunes.

Au programme :

Dans une salle dédiée à la danse, les jeunes pratiquent environ 2 à 3 heures, quotidiennement, et sont répartis par âge, style musical et niveau. Le choix du style musical sera effectué en début de séjour par les jeunes et le responsable du stage. Au programme : Échauffements, apprentissage des techniques de base (coordination, gestuelle, gestion de l’espace, équilibre…), d’adaptation et maîtrise de la danse avec la musique. Et bien sûr, travail de groupe pour finaliser la chorégraphie qui sera présentée en fin de séjour aux autres jeunes présents sur le centre. Selon la difficulté de la chorégraphie, d’autres temps de répétition pourront être aménagés.

Des moments de détente et repos sont prévus, chaque début d’après-midi, pour se reposer, se détendre entre amis au foyer, lieu très apprécié des jeunes et équipé d’un bar, et également dans plusieurs salles aménagées avec divers jeux, espace lecture, etc.

Les jeunes profitent ensuite d’autres activités de loisirs parmi : sports collectifs et de raquettes, activités diverses, visites culturelles, voir d’autres activités selon les demandes des enfants et les propositions de notre équipe d’animation. Des veillées sont proposées chaque soir.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T13:30:00+02:00

2023-08-19T23:59:00+02:00

CAP JUNIORS