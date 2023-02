SKATE ROLLER ET TROTTINETTES CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau 80 rue du Porteau, 86000 Poitiers Les Côteaux de Saint-Saturnin Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine En skate, en roller ou en trottinette, vient découvrir les différents spots de la région de Poitiers et tentent de réaliser leurs meilleurs tricks. Initiation sur le centre, Street à Poitiers, sur le skatepark de Poitiers et également sur le skatepark de Châtellerault, moderne car fraichement rénové en 2017. Des terrains variés pour un séjour renversant… Programme : Le groupe passe la semaine dans son ambiance urbaine. Les jeunes pratiquent quotidiennement leur activité favorite, skate, roller ou trottinette, encadrés par des animateurs adeptes de ces pratiques funs et tendances ! De la découverte de l’activité pour les novices à la recherche de l’esthétique et de nouveaux tricks pour les plus aisés, le groupe avance ensemble et progresse au contact de notre équipe mais aussi et surtout au contact des autres riders. Nous privilégions le skatepark complet et couvert de Poitiers pour profiter d’une structure équipée de nombreux modules, idéal pour varier les plaisirs et progresser. Nous programmons également au minimum une sortie extérieure sur Poitiers et une autre, en fin de semaine, sur le skatepark de Châtellerault. Ambiance garantie !!! Sur le centre de vacances, les jeunes profitent d’un foyer, réparti en plusieurs salles, équipé d’un bar, de salles d’activités avec divers jeux à disposition (jeux de société, activités manuelles, jeux vidéos…), d’un amphithéâtre pour la projection de films, autant de lieux de détente parfaits pour se reposer entre 2 sessions. D’autres activités pourront être ponctuellement proposées pour ceux qui le souhaiteraient : baignade, activités sportives ou culturelles. Une journée à la découverte du parc du FUTUROSCOPE et de sa multitude d’attractions est proposée en milieu de semaine, habituellement le mercredi (en option). Chaque journée se terminera par une veillée organisée par notre équipe d’animation.

