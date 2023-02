SENSATIONS, FUN ET FUTUROSCOPE CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau 80 rue du Porteau, 86000 Poitiers Les Côteaux de Saint-Saturnin Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Quoi de plus triste que de s’ennuyer en vacances ? RIEN ! Alors, on te propose de nous rejoindre à Poitiers avec ton plus beau sourire, ton coeur bien accroché et une folle envie de t’éclater. Ce séjour “spécial ados” est juste fou, avec une orgie d’activités au menu : balade en Quad, Parcours aventure, Paint ball, baignade, Aquazone et, pour ponctuer ce programme, 2 journées pour découvrir la multitude d’attractions du parc du Futuroscope !!! Programme : Le parfait mix entre détentes, plaisirs, sensations : – 2 journées au Futuroscope pour découvrir les attractions comme l’extraordinaire voyage (voles les pieds dans le vide, à bord d’une incroyable machine au dessus des 5 continents), la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins, l’aventure 4D d’Arthur et les minimoys, danse avec les robots et bien d’autres, sans oublier la nouveauté 2018, l’expérience de la conduite sportive au coté de Sébastien Loeb (en réalité virtuelle bien sur). Un parc fantastique avec ses nombreuses attractions. – 1 parcours aventure dans les arbres Plusieurs parcours adaptés pour des sensations vertigineuses (Tyroliennes, pont de singes…). – 1 Paint ball pour tester ta résistance au stress, aux impacts. – 1 balade en Quad au coeur du parc de St Cyr, dans une zone en friche hyper ludique – 1 journée au lac de St Cyr pour se détendre, se baigner et s’éclater le parc aquatique Aquazone (un espace ludique de jeux gonflables installé sur le lac) En parallèle, d’autres activités de loisirs avec une équipe d’animation au top, des veillées chaque soir, dont une au Futuroscope pour profiter du spectacle nocturne “La forge aux étoiles”, spectacle magique et féerique, imaginé par le cirque du soleil.

