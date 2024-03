Cap-JO la grande finale olympique Melle, jeudi 6 juin 2024.

Cap-JO la grande finale olympique Melle Deux-Sèvres

Cap-JO La grande finale olympique à Melle

Jeudi 6 juin dans le centre bourg de Melle

Matin

10h30-11h30 Parcours de la flamme

13h00-13h30 Défilé des délégations

Après-midi

13h05-14h05 Première épreuve sportive

14h15-15h50 2ème épreuve sportive

15h00-15h30 Remise des récompenses

La finale Cap-JO 2024 sera l’édition la plus importante ! Elle regroupera :

18 écoles et 27 classes

635 enfants scolarisés du CM1 au CM2

80 bénévoles et 52 enseignants et accompagnateurs

une quinzaine d’associations et plus d’une vingtaine d’entreprises partenaires

Renseignements 05.49.27.92.43 EUR.

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

