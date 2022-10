Cap’ Giromagny, 10 décembre 2022, Giromagny.

Cap’

Sous chapiteau – Parc du Paradis des loups Giromagny Territoire de Belfort

2022-12-10 – 2022-12-10

Giromagny

Territoire de Belfort

Avec Cap’, L’Enjoliveur vous embarque pour une nouvelle aventure. Bienvenue à bord. Et si nous prenions le large? Si nous embarquions pour une traversée en mettant le cap sur un monde sensible où humour et poésie côtoient grands exploits et petites choses du commun. Il y a l’équipage qui accueille le public. Le capitaine porte sur son visage des années de voyages, d’explorations et d’aventures. Mais pour quelle destination embarque-t-on? Personne ne le sait encore … Deux matelots, l’un un peu rude et grincheux, l’autre lunaire et gracieux, apparaissent sur une musique enjouée qu’entament le capitaine et son second.

Avec Cap’, l’Enjoliveur vous propose un voyage singulier à bord de son vaisseau, sa coquille de noix, où deux mondes se croisent. L’un ancré dans la réalité, à la manœuvre du navire, l’autre onirique et fantastique.

Giromagny

dernière mise à jour : 2022-10-04 par