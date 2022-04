Cap Forêt – A la découverte des arbres remarquables du Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Cap Forêt – A la découverte des arbres remarquables du Parc de la Citadelle

du dimanche 15 mai au samedi 1 octobre à Parc de la Citadelle

Partez à la découverte des arbres remarquables du Parc de la Citadelle à travers le Cap Forêt – vous découvrirez des hêtres, frênes, saules ou encore chênes admirables et mis en valeur dans le cadre de la saison Utopia. Cette randonnée nature et artistique, ouverte à tous, vous permettra de découvrir ou redécouvrir le Parc de la Citadelle.

Accès libre

Promenade nature et artistique dans le Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, Lille Lille Vauban-Esquermes Nord

