Cap Ferret Music Festival Lège-Cap-Ferret, 9 juillet 2022, Lège-Cap-Ferret.

Cap Ferret Music Festival

79 avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret Gironde

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-16 21:00:00

Lège-Cap-Ferret

Gironde

EUR 0 0 XIIème édition du Cap Ferret Music Festival – du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022 – Lège-Cap Ferret, la Presqu’île aux 10 villages.

Cette XIIème édition accueillera en artistes phares, le violoniste Nicolas Dautricourt le 9 juillet en concert d’ouverture, la cantatrice Béatrice Uria-Monzon le 13 juillet, l’ensemble Vocal d’Aquitaine et l’Orchestre symphonique Coalescence, une surprise festive pour le concert de clôture, parmi 45 artistes et jeunes talents internationaux.

C’est également Rabah Aliouane, metteur en scène et directeur de casting de comédie musicale et Eliane Lavail, grande cheffe d’orchestre qui nous feront l’honneur de leur présence en tant que professeurs au sein de l’Académie Musicale, durant toute la semaine.

XIIème édition du Cap Ferret Music Festival – du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022 – Lège-Cap Ferret, la Presqu’île aux 10 villages.

Cette XIIème édition accueillera en artistes phares, le violoniste Nicolas Dautricourt le 9 juillet en concert d’ouverture, la cantatrice Béatrice Uria-Monzon le 13 juillet, l’ensemble Vocal d’Aquitaine et l’Orchestre symphonique Coalescence, une surprise festive pour le concert de clôture, parmi 45 artistes et jeunes talents internationaux.

C’est également Rabah Aliouane, metteur en scène et directeur de casting de comédie musicale et Eliane Lavail, grande cheffe d’orchestre qui nous feront l’honneur de leur présence en tant que professeurs au sein de l’Académie Musicale, durant toute la semaine.

XIIème édition du Cap Ferret Music Festival – du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022 – Lège-Cap Ferret, la Presqu’île aux 10 villages.

Cette XIIème édition accueillera en artistes phares, le violoniste Nicolas Dautricourt le 9 juillet en concert d’ouverture, la cantatrice Béatrice Uria-Monzon le 13 juillet, l’ensemble Vocal d’Aquitaine et l’Orchestre symphonique Coalescence, une surprise festive pour le concert de clôture, parmi 45 artistes et jeunes talents internationaux.

C’est également Rabah Aliouane, metteur en scène et directeur de casting de comédie musicale et Eliane Lavail, grande cheffe d’orchestre qui nous feront l’honneur de leur présence en tant que professeurs au sein de l’Académie Musicale, durant toute la semaine.

Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-06-23 par