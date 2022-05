Cap Ferret Music Festival : Jour 6 21h Lège-Cap-Ferret, 15 juillet 2022, Lège-Cap-Ferret.

Cap Ferret Music Festival : Jour 6 21h Dunes des Journalistes Allée des Journalistes Lège-Cap-Ferret

2022-07-15 – 2022-07-15 Dunes des Journalistes Allée des Journalistes

Lège-Cap-Ferret 33950

EUR 0 0 JONATHAN HERRERO ET A CONTRA BLUES, XV anniversaire

DUNE DES JOURNALISTES – CLAOUEY

Jonathan Herrero, né à Vitoria-Gasteiz en 1980, est LA voix actuelle du blues – rock. Sa puissance vocale, sa richesse souleve les tripes, fait se dresser les poils, le public finit debout, envoûté, endiablé, propulsé. Membre fondateur du groupe barcelonais “A Contra Blues”, il est a la fois professeur de technique vocale, musicien, compositeur, chanteur et guitariste. A Contra Blues est sans conteste un des meilleurs groupes du panorama européen de rock et blues actuel. Leur victoire au European Blues Challenge 2014, leur trajectoire musicale de plus de 15 ans, leur présence constante sur la scène de tout le territoire international et lors de festivals en sont la preuve. Un véritable choc sonore où l’on trouve des réminiscences classiques comme les guitares de Magic Sam, Jerry Reed ou Bo Diddley, l’ar

