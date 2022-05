Cap Ferret Music Festival : Jour 2 18h00 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: 33950

Lège-Cap-Ferret

Cap Ferret Music Festival : Jour 2 18h00 Lège-Cap-Ferret, 10 juillet 2022, Lège-Cap-Ferret. Cap Ferret Music Festival : Jour 2 18h00 Eglise Notre des Pins 1 Avenue Notre Dame des Pins Lège-Cap-Ferret

2022-07-10 – 2022-07-10 Eglise Notre des Pins 1 Avenue Notre Dame des Pins

Lège-Cap-Ferret 33950 L’Ensemble Vocal d’Aquitaine & l’Orchestre Coalescence César Franck : Symphonie en ré – W. Amadeus Mozart : Requiem direction Bertrand Causse & Damien Sardet Avec Camille Souquère soprano, Amandine Portelli mezzo, François Rougier ténor, Bertrand Duby basse Ce concert fête deux anniversaires : les 50 ans de l’Eglise Notre Dame des Pins et les 20 ans de l’orchestre Coalescence dirigé par Bertrand Causse, diplômé de la classe de Jean-Sébastien Béraud… La connexion Polifonia-Eliane Lavail s’est faite très naturellement, donnant l’opportunité d’un échange musical fructueux entre les deux formations parisiennes et bordelaises. L’association girondine avait par ailleurs invité il y a quelques années Bertrand Causse, altiste professionnel jouant dans la formation de N. Radulovic. Compléter le très célèbre Requiem de Mozart par la trop peu jouée Symphonie de César Franck dans la même tonalité L’Ensemble Vocal d’Aquitaine & l’Orchestre Coalescence César Franck : Symphonie en ré – W. Amadeus Mozart : Requiem direction Bertrand Causse & Damien Sardet Avec Camille Souquère soprano, Amandine Portelli mezzo, François Rougier ténor, Bertrand Duby basse Ce concert fête deux anniversaires : les 50 ans de l’Eglise Notre Dame des Pins et les 20 ans de l’orchestre Coalescence dirigé par Bertrand Causse, diplômé de la classe de Jean-Sébastien Béraud… La connexion Polifonia-Eliane Lavail s’est faite très naturellement, donnant l’opportunité d’un échange musical fructueux entre les deux formations parisiennes et bordelaises. L’association girondine avait par ailleurs invité il y a quelques années Bertrand Causse, altiste professionnel jouant dans la formation de N. Radulovic. Compléter le très célèbre Requiem de Mozart par la trop peu jouée Symphonie de César Franck dans la même tonalité L’Ensemble Vocal d’Aquitaine & l’Orchestre Coalescence César Franck : Symphonie en ré – W. Amadeus Mozart : Requiem direction Bertrand Causse & Damien Sardet Avec Camille Souquère soprano, Amandine Portelli mezzo, François Rougier ténor, Bertrand Duby basse Ce concert fête deux anniversaires : les 50 ans de l’Eglise Notre Dame des Pins et les 20 ans de l’orchestre Coalescence dirigé par Bertrand Causse, diplômé de la classe de Jean-Sébastien Béraud… La connexion Polifonia-Eliane Lavail s’est faite très naturellement, donnant l’opportunité d’un échange musical fructueux entre les deux formations parisiennes et bordelaises. L’association girondine avait par ailleurs invité il y a quelques années Bertrand Causse, altiste professionnel jouant dans la formation de N. Radulovic. Compléter le très célèbre Requiem de Mozart par la trop peu jouée Symphonie de César Franck dans la même tonalité Eglise Notre des Pins 1 Avenue Notre Dame des Pins Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 33950, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Eglise Notre des Pins 1 Avenue Notre Dame des Pins Ville Lège-Cap-Ferret lieuville Eglise Notre des Pins 1 Avenue Notre Dame des Pins Lège-Cap-Ferret Departement 33950

Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-cap-ferret/

Cap Ferret Music Festival : Jour 2 18h00 Lège-Cap-Ferret 2022-07-10 was last modified: by Cap Ferret Music Festival : Jour 2 18h00 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 10 juillet 2022 33950 Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret 33950