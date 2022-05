Cap Ferret Music Festival : Jour 1 Lège-Cap-Ferret, 9 juillet 2022, Lège-Cap-Ferret.

Cap Ferret Music Festival : Jour 1 Lège-Cap-Ferret

2022-07-09 – 2022-07-09

Lège-Cap-Ferret 33970

EUR 0 0 SAMEDI 9 JUILLET 22H Grand concert d’ouverture au Mimbeau Finale avec feu d artifice synchroniséGUEST STAR NICOLAS DAUTRICOURT Accompagné par le QUATUOR CAPPRICIO En premiere partie L’ENSEMBLE DES ARTISTES DU FESTIVAL

..NICOLAS DAUTRICOURT, impérial dans le concerto de Sibelius… (Le Monde) « Prix Georges Enesco de la SACEM », et « Révélation Classique de l’ADAMI » au Midem de Cannes, Nicolas Dautricourt est sans conteste l’un des violonistes français les plus brillants et les plus attachants de sa génération. Invité à se produire en soliste dans le cadre des 23èmes Victoires de la Musique Classique, membre de la Chamber Music Society of Lincoln Center de New York, il se produit sur les plus grandes scènes internationales Particulièrement apprécié pour son « engagement sensible et passionné », il affectionne tout spécialement la musique de chambre qu’il pratique aux côtés de nombre

Lège-Cap-Ferret

