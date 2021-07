Cap Fada Martigues, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Martigues.

Cap Fada 2021-07-26 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-01 23:00:00 23:00:00 Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien

Martigues 13500

– Côté décor

on trouve un camping éphémère, au bord de l’étang de Berre, des jeux d’eau, un terrain de pétanque, des barbecues en libre service et beaucoup d’autres surprises. Sur le site, rien à vendre, on vient, à la bonne franquette, avec sa glacière et son pique-nique.



– Côté animation

on compte sur une programmation 100% locale et amateure. Des spectacles, des concerts, des ateliers, des débats, du sport et plein d’autres découvertes !



– La Grande Parade sur l’eau, samedi 31 Juillet

Pour finir en beauté, à l’apogée de la saison estivale vous pourrez assister à un grand défilé inter-quartiers de radeaux sur le port de Ferrières, de la mairie jusqu’à la place des Aires.

C’est le grand retour de la fête populaire Cap Fada à Martigues !

Venez investir collectivement la place des Aires et son Théâtre de verdure pendant une semaine.

– Côté décor

on trouve un camping éphémère, au bord de l’étang de Berre, des jeux d’eau, un terrain de pétanque, des barbecues en libre service et beaucoup d’autres surprises. Sur le site, rien à vendre, on vient, à la bonne franquette, avec sa glacière et son pique-nique.



– Côté animation

on compte sur une programmation 100% locale et amateure. Des spectacles, des concerts, des ateliers, des débats, du sport et plein d’autres découvertes !



– La Grande Parade sur l’eau, samedi 31 Juillet

Pour finir en beauté, à l’apogée de la saison estivale vous pourrez assister à un grand défilé inter-quartiers de radeaux sur le port de Ferrières, de la mairie jusqu’à la place des Aires.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par