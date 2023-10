La formation pour les personnes en situation de handicap Cap emploi 16 Puymoyen Catégories d’Évènement: Charente

Puymoyen La formation pour les personnes en situation de handicap Cap emploi 16 Puymoyen, 13 octobre 2023, Puymoyen. La formation pour les personnes en situation de handicap Vendredi 13 octobre, 14h00 Cap emploi 16 Entrée libre Cap emploi Charente vous accueille le 13 octobre de 14h à 15h30 pour échanger sur la formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap en présence de la Région et avec des témoignages de référent handicap de centre de formation (AFEC) et de demandeurs d’emploi en situation de handicap. Cap emploi 16 112 rue d’angoulême 16400 puymoyen Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T15:30:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T15:30:00+02:00 handicap formation Détails Catégories d’Évènement: Charente, Puymoyen Autres Lieu Cap emploi 16 Adresse 112 rue d'angoulême 16400 puymoyen Ville Puymoyen Departement Charente Lieu Ville Cap emploi 16 Puymoyen latitude longitude 45.619175;0.170643

Cap emploi 16 Puymoyen Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puymoyen/