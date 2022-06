Cap défis, 26 juillet 2022, .

Cap défis

2022-07-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-26 16:30:00 16:30:00

Les participants réalisent, par équipe, des défis avec du matériel simple ou de récupération sur différents thèmes (eau, air, électricité, chimie…). Expérimentation, imagination, connaissances et esprit pratique et critique permettent à chacun de résoudre tous les défis. Méthodes et astuces leur seront délivrées, afin de les aider à faire face à l’échec et comprendre qu’il ne s’agit finalement que d’une réussite différée !

A partir de 7 ans

Animé par ArboréSciences

