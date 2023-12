DJU PIXVAE CAP DECOUVERTE – MAISON DE LA MUSIQUE Le Garric, 20 janvier 2024, Le Garric.

Julien Duthu, contrebassiste, bassiste et compositeur, est une figure incontournable de la scène jazz tarnaise et toulousaine. Sideman recherché, il est aussi très engagé dans la transmission et enseigne le jazz et la contrebasse dans plusieurs conservatoires de la région. Avec son nouveau quartet DJU, il nous propose, à travers une orchestration originale, un jazz électrique aux ambiances subtiles et envoutantes. Navigants sur les compositions de Julien Duthu, les quatre musicien·ne·s à la complicité évidente, nous emmènent sur des terres d’un jazz électrique encore inexplorées.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

CAP DECOUVERTE – MAISON DE LA MUSIQUE . 81450 Le Garric 81