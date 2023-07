Balade commentée sur les milieux dunaires Cap de l’Homy Lit-et-Mixe, 23 août 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

Balade commentée à la découverte des spécificités du milieu dunaire, sa formation, ses plantes et la laisse de mer.

Circuit d’environ 1,5 km avec passage sur la plage. Prévoir eau, casquette et baskets.

Inscription obligatoire au 05 58 42 72 47. Gratuit..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 12:00:00. EUR.

Cap de l’Homy Chapelle du Cap de l’Homy

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Guided walk to discover the specific features of the dune environment, its formation, its plants and the sea leash.

Approx. 1.5 km circuit, passing along the beach. Bring water, cap and sneakers.

Registration required on 05 58 42 72 47. Free admission.

Paseo guiado para descubrir las características específicas del entorno dunar, su formación, sus plantas y la correa del mar.

Aproximadamente 1,5 km con un paseo por la playa. Traer agua, gorra y zapatillas de deporte.

Inscripción obligatoria en el 05 58 42 72 47. Entrada gratuita.

Kommentierter Spaziergang zur Entdeckung der Besonderheiten des Dünenmilieus, seiner Entstehung, seiner Pflanzen und der Seegraswiesen.

Rundgang von ca. 1,5 km mit Strandpassage. Wasser, Mütze und Turnschuhe mitbringen.

Anmeldung erforderlich unter 05 58 42 72 47. Kostenlos.

