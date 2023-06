Stage de méditation Cap de Lane Sost, 23 juin 2023, Sost.

Sost,Hautes-Pyrénées

Le Portillon des Fées accueillera Sandra CORREGE, psychothérapeute pour un stage de méditation pleine conscience du 23 au 25 juin 2023 suivi d’une visite de l’église de Valcabrère..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . .

Cap de Lane SOST

Sost 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Portillon des Fées will welcome psychotherapist Sandra CORREGE for a mindfulness meditation workshop from June 23 to 25, 2023, followed by a visit to the Valcabrère church.

Le Portillon des Fées acogerá a Sandra CORREGE, psicoterapeuta, para un curso de meditación mindfulness del 23 al 25 de junio de 2023, seguido de una visita a la iglesia de Valcabrère.

Das Portillon des Fées wird die Psychotherapeutin Sandra CORREGE vom 23. bis 25. Juni 2023 zu einem Achtsamkeitsmeditationskurs mit anschließendem Besuch der Kirche von Valcabrère begrüßen.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT de Neste-Barousse|CDT65