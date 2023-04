Visite libre du phare de Carteret Cap de carteret Barneville-Carteret Catégories d’Évènement: Barneville-Carteret

Manche

Visite libre du phare de Carteret Cap de carteret, 16 septembre 2023, Barneville-Carteret. Visite libre du phare de Carteret 16 et 17 septembre Cap de carteret Allumé pour la première fois le 1er juillet 1839 pour protéger les navigateurs du passage de la déroute, le phare de Carteret ouvre pour la première fois au public en 2016.

Ce phare, d’une quinzaine de mètres, perché sur le Cap de Carteret, domine la mer d’une hauteur de 85 mètres.

Après avoir profité de cette vue à couper le souffle, prenez le temps de découvrir la partie musée : l’exposition d’appareils d’éclairage maritime prêtée par les Phares et Balises, les panneaux explicatifs rappelant l’histoire du phare mais aussi la salle dédiée à la vie des gardiens ! Habillée d’un décor d’époque, vous trouverez dans cette pièce quelques portraits de gardiens ayant effectué leurs années de service au phare de Carteret. Une bande sonore ainsi que des courriers exposées en souvenir de leur mémoire vous plongeront dans leur quotidien.

Une exposition extérieure sur le thème « Phares d’ici et d’ailleurs » du photographe Arnaud GUERIN est visible dans les jardins, aux jours d’ouvertures du phare. Cap de carteret RDV au parking du phare de Carteret., 50270 Barneville-Carteret Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie 02 33 04 90 58 http://www.otcdi.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Baptiste Almodovar

Détails Catégories d’Évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Cap de carteret Adresse RDV au parking du phare de Carteret., 50270 Barneville-Carteret Ville Barneville-Carteret Departement Manche Lieu Ville Cap de carteret Barneville-Carteret

Cap de carteret Barneville-Carteret Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barneville-carteret/

Visite libre du phare de Carteret Cap de carteret 2023-09-16 was last modified: by Visite libre du phare de Carteret Cap de carteret Cap de carteret 16 septembre 2023 Barneville-Carteret Cap de carteret Barneville-Carteret

Barneville-Carteret Manche