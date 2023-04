Visite guidée ‘Le sentier du littoral’ Cap d’Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe, 1 janvier 2023, Antibes.

Découvrez avec un guide les paysages, et les espèces remarquables du sentier de Tir-poil. Lavande de mer, Barbe de Jupiter, sterne pierregarin, des noms évocateurs, indiquant la richesse de ce coin de paradis..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

Cap d’Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover with a guide the landscapes, and the remarkable species of the Tir-poil path. Sea lavender, Jupiter’s beard, common tern, evocative names, indicating the richness of this corner of paradise.

Descubra con un guía los paisajes y las especies notables del camino de Tir-poil. Lavanda marina, barba de Júpiter, charrán común, nombres evocadores que indican la riqueza de este rincón del paraíso.

Entdecken Sie mit einem Führer die Landschaften, und die bemerkenswerten Arten des Tir-poil-Pfads. Meerlavendel, Jupiterbart, Flussseeschwalbe – klangvolle Namen, die auf den Reichtum dieser Ecke des Paradieses hinweisen.

