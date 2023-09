Cap d’Antibes Beach Hôtel Cap d’Antibes Beach Hôtel Antibes, 14 octobre 2023, Antibes.

Visite guidée et présentation d’1h. Samedi 14 octobre à 11h00, 15h00 et à 16h00, sur inscription à JNA23@ville-antibes.fr ou 07.64.62.60.58

Cap d'Antibes Beach Hôtel
Antibes 06600 Juan-les-Pins
Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
JNA23@ville-antibes.fr
0764626058

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

