L’artiste Théophile peris débute sa résidence de création et transmission au CAP Saint-Fons.

Nous vous proposons une rencontre avec l’artiste pour découvrir sa pratique. Le travail plastique de Théophile Peris résonne avec le lieu qui l’accueil. Il aime s’inspirer et s’imprégner des paysages et habitants. Son travail se construit essentiellement en corrélation avec le territoire. Terre, bois, laine, le choix des matériaux s’imposent à Théophile Peris en fonction des lieux où se déroule sa résidence. Il utilise uniquement des éléments naturels et des ressources locales pour ses créations jusqu’à créer ses outils.

Cette rencontre avec l’artiste permettra d’explorer sa pratique et de préparer la sortie en sa compagnie et les ateliers qui auront lieu entre juin et juillet au Centre d’art.

CAP centre d'art de Saint-Fons rue de la rochette, 69190, Saint-Fons Saint-Fons 69190 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Implanté à Saint-Fons, ville riche de son histoire industrielle et de sa complexité géographique, sociale et économique, le CAP Centre d'art a pour double mission le soutien de la création artistique et la sensibilisation à l'art contemporain. Lieu-ressource pour les artistes comme pour les publics, le CAP revendique son identité de laboratoire de production et de diffusion de la création contemporaine, en prise directe sur son territoire et ouvert sur le monde.

Artistes français et internationaux, artistes émergents ou à un stade plus confirmé de leur carrière, se succèdent dans les espaces du centre d’art et hors de ses murs.

La programmation comprend quatre à cinq expositions par an; expositions monographiques ou collectives, résidence d’artistes, projets pluridisciplinaires, collaborations hors les murs et d’autres formats que nous n’avons pas encore inventés. Un programme de résidences, d’évènements, performances, rencontres, concerts en lien avec les expositions, ponctuent l’activité du centre d’art. Intégré à son territoire, le CAP s’inscrit dans les réseaux et collabore avec des structures et institutions à l’échelle locale, nationale et internationale.

Nous souhaitons vous ouvrir les portes d’un espace d’échange et de discussion; un centre d’art qui soit à la fois lieu d’expérimentation et lieu de défense d’une vision de la culture comme terrain de liberté et outil d’émancipations.

Nous souhaitons vous inviter dans un lieu vivant, ouvert et inclusif, où création et transmission sont les axes qui régissent notre projet.

2023-06-20T16:00:00+02:00 – 2023-06-20T18:00:00+02:00

© Théophile Peris