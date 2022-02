Cap au sud Gertrude ! – Théâtre avec la Bande à philo Trégomeur, 12 mars 2022, Trégomeur.

Cap au sud Gertrude ! – Théâtre avec la Bande à philo

2022-03-12

Trégomeur

La Bande à Philo vous présente sont nouveau “spectac’ comic’ irresistib” : “Cap au sud Gertrude !”

Ce sont les nouvelles mésaventures de Philomène et de Maïline, qui ont gagné un séjour sur la Costa Brava en Espagne après avoir remporté un Premier Prix à la Foire Agricole de Paris grâce à Bazooka, le cochon VRP de la ferme. Elles se préparent à ce séjour de rêve mais rien ne va se passer comme prévu…

Ce spectacle, qui marque les 15 ans de La Bande à Philo, promet un cocktail de loufoqueries et de gags pimentés de nombreux jeux de mots, de photos et de vidéos décalées, made in Kérosène !

Durée 2h15.

Salle polyvalente Rue du Trégor Trégomeur

