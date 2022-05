CAP au Nord #57 – soirée Amiénoise : fictions & docu Cinéma l’Univers, 24 juin 2022, Lille.

CAP au Nord #57 – soirée Amiénoise : fictions & docu

Cinéma l’Univers, le vendredi 24 juin à 19:00

Pour cette dernière projection avant les vacances d’été le CAP prend déjà la route du Sud et du soleil et fait halte dans la Somme ! Nous vous proposons en effet 3 courts métrages produits par les associations amiénoises : Bulldog Audiovisuel & Carmen ! Embruns ——- Pierre D’HOINE, Mylène KOKEL Océane LAFOREST, Sylvain PARFAIT & Louis SAVARY | fiction | France | 2021 | 7 min Produit par Bulldog Audiovisuel Un pêcheur se réveille sur la plage et décide de découvrir la ville attenante … — Al Bahr ——- Vanessa CHAUVIN | fiction | France | 2020 | 20 min Produit par Bulldog Audiovisuel A la croisée des chemins entre le documentaire et la fiction. Al Bahr part d’une rencontre entre Vanessa Chauvin et Elies, père monoparental, suspecté d’avoir mal traité sa fille. Le père va devoir amener sa fille au près des services sociaux. — Trabalhadora ———— Stéphanie BESCOND | documentaire | France | 2021 | 35 min Produit par Carmen Au sein du centre social et interculturel l’Alco à Amiens Nord, le film suit pendant plusieurs mois, Helena, animatrice socioculturelle et médiatrice famille, l’un des personnages clés de l’association. Une année décisive puisqu’il s’agit de la dernière avant son départ en retraite. — Ouverture des portes à 19h30. Début de la projection à 20h. La projection sera suivie d’une rencontre avec les équipes des films ainsi que de moments d’échanges informels autour d’un verre après.

Prix libre

Le CAP vous propose la projection de 3 courts métrages réalisés en HdF .

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T19:00:00 2022-06-24T23:00:00