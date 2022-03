CAP au Nord #55 Cinéma l’Univers, 17 mars 2022, Lille.

CAP au Nord #55

Cinéma l’Univers, le jeudi 17 mars à 19:30

Si l’adage dit d’Avril de ne pas se découvrir d’un fil, le CAP ne suit pas cette direction et vous propose deux documentaires autour du corps, de sa nudité et engage le dialogue sur la responsabilité de l’homme dans l’acte le plus intime qu’est l’amour. ### LES FILLES DE MÉDUSE _Bénédicte Alloing & Elléonore Lemattre | documentaire | France | 2022 | 25 min_ _Produit par Nayra_ Nous sommes les modèles. Nous suspendons le mouvement pour être représentées et qu’à partir de nous naissent des images, des œuvres d’art. Puis nous disparaissons. ### HAUT LES COUILLES ! _Sidonie Hadoux | documentaire | France | 2021 | 45 min_ _Produit Sortie 14_ À Lille, Alexandre et Dominique organisent des ateliers couture de slips contraceptifs. En s’appuyant sur l’expérience de leurs pairs militants pour la contraception testiculaire, les deux lillois tentent de créer un intérêt pour le sujet au niveau local. L’occasion pour eux de parler de leurs corps et des rapports de genre. Ensemble et avec d’autres, ils vont devoir s’organiser et assumer leur nouveau militantisme. Ouverture des portes à 19h30. Début de la projection à 20h30. La projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisatrices ainsi que de moments d’échanges informels autour d’un verre après.

Prix Libre

Le 27 avril, le CAP diffusera 2 courts métrages consacrés aux femmes et leur corps ainsi qu’à l’appropriation masculine de la contraception. Présence des réalisatrices.

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille Lille-Moulins Nord



2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T23:00:00