CAP au Nord #54

Cinéma l'Univers, le jeudi 17 mars à 19:30

Projection de 3 courts métrages à l’Univers dans le cadre de Cap au Nord #54. ### À LA LUNE À VENIR _Chloé Arroyo & Lisa Valensi | fiction | France | 2021 | 8 min_ _Produit par Tempête Lab._ Charlène et Romane tentent de mettre de côté leurs différends le temps d’une ultime randonnée. ### LE COEUR DES HOMMES SE MANGE CRU _Yvan Kupriez | fiction | France | 2021 | 15 min_ _Produit le Collectif Peinture Fraîche._ Olivier, jeune handicapé mental est exploité par Marie-Louise, patronne de la « mise en bouche’rie ». Face aux humiliations qu’il subit, la fidèle clientèle du restaurant ne réagit pas, jusqu’au jour où, Olivier, visiblement coupable d’un vol et d’un homicide, décide de cacher son butin dans l’établissement… ### LES MOINEAUX _Fanny Caillibot & Leila Daquin | fiction | France | 2020 | 15 min_ _Produit le Camion._ Une nuit de pleine lune, le soir de Noël. Arthur, un homme d’une soixantaine d’années, passe son réveillon en compagnie de Romy et Jeannette, deux jeunes femmes, venues chez lui pour des raisons obscures. Alors que le festin bat son plein, les verres se vident, les langues se délient et le repas se transforme peu à peu en étrange mercuriale… Ouverture des portes à 19h30. Début de la projection à 20h.

Prix libre

Le 17/03/22, le CAP diffusera 3 courts-métrages de fiction au cinéma l'Univers. La projection sera suivie d'une rencontre avec les réalisatrices et réalisateurs des films. Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, Lille

2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T23:00:00

