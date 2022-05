Cap Armor Merdrignac, 11 juillet 2022, Merdrignac.

Cap Armor Merdrignac

2022-07-11 – 2022-08-26

Merdrignac 22230

CAP ARMOR : Activités sportives ou culturelles variées, à la séance, à destination de tout public à partir de 10 ans.

Du 11 juillet au 26 août.

Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 22 h 30, au Val de Landrouët et au complexe sportif.

Au programme : tir à l’arc, sarbacane, tennis de table, badminton, marche nordique, handball, beach-volley, beach- soccer, baseball, course d’orientation, boxe éducative, football, escrime, kindball, tchouk-ball, handball, basket et gym détente.

Contact : 06 29 05 55 43 • www.asecmerdrignac.fr – www.facebook.com/asec.merdrignac

+33 6 29 05 55 43 http://www.asecmerdrignac.fr/

CAP ARMOR : Activités sportives ou culturelles variées, à la séance, à destination de tout public à partir de 10 ans.

Du 11 juillet au 26 août.

Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 22 h 30, au Val de Landrouët et au complexe sportif.

Au programme : tir à l’arc, sarbacane, tennis de table, badminton, marche nordique, handball, beach-volley, beach- soccer, baseball, course d’orientation, boxe éducative, football, escrime, kindball, tchouk-ball, handball, basket et gym détente.

Contact : 06 29 05 55 43 • www.asecmerdrignac.fr – www.facebook.com/asec.merdrignac

Merdrignac

dernière mise à jour : 2022-05-20 par