Saint-Launeuc 22230 Saint-Launeuc Du lundi au vendredi, de 9h 30 à 18h, catamaran, paddle, canoé Kayak en encadrement et location de Paddle et de Kayak (sans réservation). Le dimanche uniquement de la location sans réservation de 14h00 à 18h00.

Réservations au 07 57 46 74 06 ou tous les lundis au Val de Landrouët, de 10h00 à 11h30.

