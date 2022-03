Cap à l’Ile aux Pies L’île aux Pies Saint-Vincent-sur-Oust Catégories d’évènement: Morbihan

Séjour pour ado au Camping de Painfaut à Saint-Vincent-sur-Oust (56) avec pratique d’activités sportives de pleine nature et de découverte. Au programme : escalade, accrobranche, via cordata et FunArc à la base de loisirs de l’Ile aux Pies. Découverte de l’environnement, activités de plein air, préparation des repas et veillées collectives. Participation active aux tâches de la vie quotidienne (gestion du budget, courses, plannification des repas et des activités, confection des repas…).

En fonction du quotient familial – en moyenne 135€

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale.

