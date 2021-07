Auros Auros Auros, Gironde Cap 33 : Tir à l’arc Auros Auros Catégories d’évènement: Auros

Gironde

Cap 33 : Tir à l’arc Auros, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Auros. Cap 33 : Tir à l’arc 2021-07-12 – 2021-07-12

Auros Gironde Dans le cadre de Cap 33, découvrez le tir à l’arc au stade d’Auros.

A partir de 6 ans, rotation toutes les 30 minutes. Dans le cadre de Cap 33, découvrez le tir à l’arc au stade d’Auros.

Auros