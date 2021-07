Auros Auros Auros, Gironde Cap 33 : Jeux d’orientation rando Auros Auros Catégories d’évènement: Auros

Gironde

Cap 33 : Jeux d’orientation rando Auros, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Auros. Cap 33 : Jeux d’orientation rando 2021-07-12 – 2021-07-12

Auros Gironde Dans le cadre de Cap 33, découvrez des jeux d’orientation rando à travers Auros. Marche d’orientation sur le sentier de Monco et sur la boucle locale. Durée 30/40 minutes. Dans le cadre de Cap 33, découvrez des jeux d’orientation rando à travers Auros. Marche d’orientation sur le sentier de Monco et sur la boucle locale. Durée 30/40 minutes. Dans le cadre de Cap 33, découvrez des jeux d’orientation rando à travers Auros. Marche d’orientation sur le sentier de Monco et sur la boucle locale. Durée 30/40 minutes. Lauragais Tourisme dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Auros, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Auros Adresse Ville Auros