CAP 33 en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 1 juillet 2022, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

CAP 33 en Pays Foyen

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde

2022-07-01 – 2022-08-31

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

CAP 33 est une opération initiée par le Département de la Gironde…en partenariat avec : votre Communauté de Communes, leurs associations, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et les Comités sportifs départementaux.

Plus de 100 disciplines sportives en Juillet et Août.

Du sport sous toutes ses formes : nautique, de raquette, de sable, de remise en forme ou encore des activités artistiques et de découverte de l’environnement.

3 formules sont à votre disposition :

– les découvertes gratuites

– les séances d’approfondissement

– les tournois.

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.

CAP 33 est une opération initiée par le Département de la Gironde…en partenariat avec : votre Communauté de Communes, leurs associations, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et les Comités sportifs départementaux.

Plus de 100 disciplines sportives en Juillet et Août.

Du sport sous toutes ses formes : nautique, de raquette, de sable, de remise en forme ou encore des activités artistiques et de découverte de l’environnement.

3 formules sont à votre disposition :

– les découvertes gratuites

– les séances d’approfondissement

– les tournois.

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.

CAP 33 est une opération initiée par le Département de la Gironde…en partenariat avec : votre Communauté de Communes, leurs associations, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et les Comités sportifs départementaux.

Plus de 100 disciplines sportives en Juillet et Août.

Du sport sous toutes ses formes : nautique, de raquette, de sable, de remise en forme ou encore des activités artistiques et de découverte de l’environnement.

3 formules sont à votre disposition :

– les découvertes gratuites

– les séances d’approfondissement

– les tournois.

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.

CDC du Pays Foyen

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

dernière mise à jour : 2022-06-25 par