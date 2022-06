CAP 33 en Bazadais Bazas, 2 juillet 2022, Bazas.

CAP 33 en Bazadais Bazas

2022-07-02 – 2022-08-31

Bazas 33430

CAP33 est une opération impulsée par le Département de la Gironde et mise en place par la Communauté de communes du Bazadais. Il permet aux participants de pratiquer des activités sportives et culturelles sur le territoire pendant les mois de juillet et août. Volonté de la CdC, ces animations sont toutes gratuites. Elles sont animées par des professionnels recrutés pour la saison et les associations du territoire.

Qu’est-ce que Cap33 ?

VTT, marche, tennis, basket, mölkky, yoga, cinéma, taï chi, tir à l’arc… du sport sous toutes ses formes, collectif, nautique, de raquette, de sable ou encore des activités culturelles ! Les séances sont organisées toute la semaine gratuitement et sont réparties sur 4 sites pour profiter au plus grand nombre : à Captieux, à Bazas, à Grignols, et à la halte nautique de Bernos-Beaulac.

+33 6 46 31 59 28

Cdc du Bazadais

Bazas

