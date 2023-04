Spectacle La Garisou à partir de 16 ans – Association la Sorosa (26) Cap 26 Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

2023-05-05 – 2023-05-05

Cap 26 13 rue du Clair Vivre

Romans-sur-Isère

Drome . Film documentaire / performance : spectacle initialement prévu le 10 Mars au Plato et reporté au 5 Mai 2023.



Durée 90 min

Age + 16 ans

Entrée 10 euros (spectacle et plat)



Infos et réservations au 09.53.29.67.84 ou par mail : leplato.romans@gmail.com leplato.romans@gmail.com http://www.leplato.org/infos-pratiques/ Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère

