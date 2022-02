CAO-Ingénierie Mécanique CAO-INGENIERIE MECANIQUE – Lycée Bernard Palissy Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

CAO-Ingénierie Mécanique CAO-INGENIERIE MECANIQUE – Lycée Bernard Palissy, 16 mars 2022, Saintes. CAO-Ingénierie Mécanique

CAO-INGENIERIE MECANIQUE – Lycée Bernard Palissy, le mercredi 16 mars à 09:00

À partir du cahier des charges, le candidat doit concevoir les modèles de pièces en 3D, réaliser leur assemblage et leur animation. Présélection CAO-Ingénierie Mécanique CAO-INGENIERIE MECANIQUE – Lycée Bernard Palissy 1 Rue de Gascogne, 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu CAO-INGENIERIE MECANIQUE - Lycée Bernard Palissy Adresse 1 Rue de Gascogne, 17100 Saintes Ville Saintes lieuville CAO-INGENIERIE MECANIQUE - Lycée Bernard Palissy Saintes Departement Charente-Maritime

CAO-INGENIERIE MECANIQUE - Lycée Bernard Palissy Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

CAO-Ingénierie Mécanique CAO-INGENIERIE MECANIQUE – Lycée Bernard Palissy 2022-03-16 was last modified: by CAO-Ingénierie Mécanique CAO-INGENIERIE MECANIQUE – Lycée Bernard Palissy CAO-INGENIERIE MECANIQUE - Lycée Bernard Palissy 16 mars 2022 CAO-INGENIERIE MECANIQUE - Lycée Bernard Palissy Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime