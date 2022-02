Canzone Electrika En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Canzone Electrika —————– Ils étaient venus en octobre 2020 au tout début du projet, et comme c’était incroyable et qu’on est curieux de voir ce que c’est devenu, ils reviennent ! Autour du compositeur Stefano Landi, le **Canzone Elektrika** se joue de la musique Baroque (barock?) en faisant ressortir le coté Pop et Rock de cette exigeante musique. Mêlant la tradition lyrique et un accompagnement tourné vers les musiques actuelles le duo brise les barrières conventionnelles et les attendus stylistiques. **Anaïs Vintour** et **Jérémy Baysse** revisitent les compositeurs dix-septièmistes tels que Landi, Monteverdi ou Sances et font ressortir chez eux une tonalité décidément pop. **+ d’infos sur Jérémy Baysse / guitariste :** [[http://www.jeremybaysse.org/](http://www.jeremybaysse.org/)](http://www.jeremybaysse.org/) **+ d’infos sur Anaïs Vintour / soprano :** Après une licence en musicologie et un DEM de formation musicale, Anaïs Vintour découvre le chant en 2002. Attirée par la musique d’ensemble, elle intègre, dès 2003, le Choeur de Chambre puis le Choeur de Solistes Mikrokosmos avec lesquels elle participe à de nombreux enregistrements et créations. En 2007, elle poursuit sa formation professionnelle à la Maîtrise du CMBV. Puis, en 2012, elle obtient son master en classe d’Art Lyrique au CNSMD de Lyon. Durant sa formation, elle est amenée à se perfectionner lors de master classes avec Maarten Königsberger, Udo Reinemann, François Leroux, Alain Garichot, Rosemary Joshua, Christian Himmler, Christine Scheiwer, Maria Christina Kiehr. En 2014 elle chante avec Mikrokosmos aux côtés de Meredith Monk. Anaïs Vintour collabore avec différents ensembles comme Macadam Ensemble, Musique Sacrée à la cathédrale de Nantes, Spirito, le Choeur Britten, La Simphonie du Marais, Les Talents Lyriques, Calliope voix de femmes, le Choeur de Solistes Mikrokosmos, l’EVAD… depuis sa création en 2007, elle fait partie du Quatuor Vocal Méliades.

Entrée libre

