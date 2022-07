Canzioneri en concert au Poney Fringant

Canzioneri en concert au Poney Fringant, 22 juillet 2022, . Canzioneri en concert au Poney Fringant



2022-07-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-22 Renato Tonini au chant et percussions et Yannick Boudruche à la guitare et au chant, vous feront découvrir la diversité des rythmes traditionnels et le caractère authentique des chants populaires italiens. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville