Canyonning à Frontenex Canyon de Frontenex, 26 juin 2021-26 juin 2021, Faverges. Canyonning à Frontenex

Canyon de Frontenex, le samedi 26 juin à 09:00

Descente d’initiation du canyon de Frontenex avec les encadrants bénévoles du club. Durée 1 h à 1 h 30. Matériel **à apporter** : un **maillot de bain** (+ serviette) des **chaussures de marche** à porter dans l’eau. Matériel fourni : néoprène complète, baudrier équipé, casque.

Sur inscription au 06 76 92 79 98, participation 5€

Descente du canyon de Frontenex avec le club Tribu d’Explorateurs des Canyons et du Karst dans l’Etat Liquide (TECKEL) Canyon de Frontenex Parking les Combes 74210 Seythenex Faverges Haute-Savoie

2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T19:00:00

